Schwierige Löscharbeiten: Reiterhof in Haßmoor Stand: 18.08.2022 07:33 Uhr In Haßmoor ist am Mittwochnachmittag das Heulager eines Reiterhofs in Brand geraten. Nach Angaben der Feuerwehr waren die Löscharbeiten sehr aufwendig. Heute Morgen sind noch drei Feuerwehren vor Ort - das Feuer flammt immer wieder auf.

180 Einsatzkräfte waren zwischenzeitlich auf dem Ferien- und Reiterhof in der Gemeinde Haßmoor (Kreis Rendsburg-Eckernförde) vor Ort. Laut Feuerwehr waren gestern Nachmittag etwa 600 Stroh- und Heuballen in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand nach Angaben des Sprechers das Lager auf einer Fläche von rund 100 mal 30 Metern in Flammen. Die Ballen wurden daraufhin auseinandergezogen und gelöscht, allerdings flammt es an einigen Stellen immer wieder auf, so dass auch noch am Donnerstagmorgen drei Feuerwehren vor Ort sind. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand - die Brandursache und Schadenshöhe sind noch unklar.

Die Einsatzkräfte waren laut Feuerwehrsprecher mit Teleskopladern vor Ort, um das Heu aus der Halle aufs Feld zu ziehen und es da abzulöschen. Das sei "irre aufwendig." Die freiwilligen Helfer mussten demnach zum Teil unter Atemschutz den Brand bekämpfen - und das unter hohen Temperaturen, so der Sprecher.

Arbeit der Feuerwehrleute nicht behindern

Bewohner im Bereich Höbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden wegen des Einsatzes gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Auch Lüftungs- und Klimaanlagen sollten laut Feuerwehr abgeschaltet werden. Damit die Arbeiten der Einsatzkräfte nicht behindert werden, bat die Leitstelle außerdem darum, sich nicht in der unmittelbaren Nähe zum Einsatzort aufzuhalten.

Weitere Informationen So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.08.2022 | 08:00 Uhr