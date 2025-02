Stand: 17.02.2025 08:18 Uhr Schwerverletzter nach Schüssen in Quickborn

Die Polizei ermittelt nach Schüssen und einer lebensgefährlichen Verletzung in Quickborn (Kreis Pinneberg). Ein Mann ist in der Feldstraße, mitten im Wohngebiet, am Freitagabend angeschossen worden. Das bestätigte die Polizei der Deutschen Presseagentur. Die genauen Hintergründe werden jetzt ermittelt. Nachbarn berichten, die Schüsse gehört und ein mögliches Fluchtfahrzeug beobachtet zu haben. Der Tatort wurde am Wochenende nach weiteren Spuren untersucht.

