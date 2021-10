Schwertransporter kracht mit Zug zusammen: Aufräumarbeiten laufen Stand: 01.10.2021 14:50 Uhr Nachdem in der Nacht zu Freitag ein Lkw mit einem Personenzug in Neukirchen zusammengestoßen war, laufen aktuell die Aufräumarbeiten. Verletzt wurde niemand.

Am Bahnübergang Sütel in Neukirchen im Kreis Ostholstein laufen weiterhin Bergungsarbeiten, nachdem in der Nacht zum Freitag ein Schwertransporter mit einem Personenzug kollidiert war. "Ein Abschleppunternehmen ist hier vor Ort mit einem Kranwagen. Hier wird der Sattelauflieger, der mit einem Tiny House beladen ist, aus den Gleisen gezogen", erklärt Sven Klöckner, Sprecher der Bundespolizei Kiel. Laut Auskunft der Bahn solle die Strecke am Nachmittag wieder freigegeben werden."

Unfallursache weiterhin unklar

Der Lastwagenfahrer, der Lokführer sowie ein Fahrgast des Zuges erlitten nach Angaben der Polizei einen Schock. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Bahnstrecke zwischen Oldenburg in Holstein und Großenbrode ist seit dem Unfall unterbrochen. Warum es zu dem Zusammenstoß kam, war zunächst unklar.

