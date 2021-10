Schwertransporter kracht mit Zug zusammen: Aufräumarbeiten dauern an Stand: 01.10.2021 16:56 Uhr Nachdem in der Nacht zu Freitag ein Lkw mit einem Personenzug in Neukirchen zusammengestoßen war, laufen aktuell die Aufräumarbeiten. Verletzt wurde niemand.

Am Bahnübergang Sütel in Neukirchen im Kreis Ostholstein laufen weiterhin Bergungsarbeiten, nachdem in der Nacht zum Freitag ein Schwertransporter mit einem Personenzug kollidiert war. Laut Bundespolizei wurde der verunglückte Sattelzog, der mit einem Tiny House beladen war, von einem Abschleppunternehmen geborgen. Allerdings sagte ein Sprecher, dass es kompliziert sei, den Zug wieder in die Gleise zu heben. Das könne noch bis in den Abend dauern. Die Bahnstrecke zwischen Fehmarn und Lübeck bleibt vorerst weiter gesperrt.

Unfallursache weiterhin unklar

Der Lastwagenfahrer, der Lokführer sowie ein Fahrgast des Zuges erlitten nach Angaben der Polizei einen Schock. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf einen hohen sechsstelligen Betrag geschätzt. Nach Angaben der Bundespolizei ist der Schwertransporter am Bahnübergang hängen geblieben. Der Zug konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

