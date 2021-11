Kurz vor dem Ziel: Pause für Schwertransport mit 350-Tonnen-Trafo Stand: 15.11.2021 15:21 Uhr Der Schwertransport, der seit sechs Nächten mit einem 350 Tonnen schweren Trafo unterwegs ist, wird nun doch noch einen weiteren Zwischenstopp einlegen.

"Wir haben ihn heute erst mal abgestellt. Wir stehen vor der letzten Abbiegung. Das wäre sowieso ein regulärer Stopp gewesen", sagte ein Sprecher der Transportfirma am Montagmittag. Das Transportfahrzeug müsse umgebaut werden, bevor es weitergehen könne. "Wir fahren mit zwei Mal 24 Achsen. Davon nehmen wir jeweils sechs Achsen raus, damit wir die letzte Kurve kriegen. Die ist ziemlich eng. Da kommen wir sonst nicht rum."

"Morgen erreichen wir das Ziel"

Am Montagmorgen war der Transport in Glinde (Kreis Stormarn) angekommen. Der Sprecher ging davon aus, dass die Fahrt am frühen Dienstagmorgen fortgesetzt wird. "Morgen erreichen wir das Ziel. Davon gehe ich auf jeden Fall aus."

Vergangene Woche am Dienstag war der etwa 75 Meter lange Schwertransport in Lauenburg gestartet. Sein Ziel ist das Umspannwerk Oststeinbek, 47 Kilometer entfernt. Er darf nur nachts fahren - mit einer Höchstgeschwindigkeit von fünf Kilometer pro Stunde. Der insgesamt rund 700 Tonnen schwere Transport wird dabei nicht von einem Menschen gefahren, sondern ferngesteuert. Auf der Strecke mussten unter anderem Ampeln und Verkehrsschilder abgebaut werden.

Wenn der Trafo im Umspannwerk Oststeinbek angekommen ist, geht es für das Spezialfahrzeug zurück nach Lauenburg. Dort warten drei weitere 350-Tonnen-Trafos auf ihren 47-Kilometer-Transport ins Umspannwerk.

Weitere Informationen Schwere Lieferung: 350-Tonnen-Transport in Lauenburg gestartet In der Nacht zum Mittwoch startete ein Schwertransport für Transformatoren von Lauenburg in Richtung Oststeinbek. mehr Hintergrund: Was Schwertransporte beachten müssen Ob Fehler der Spedition zum Zugunglück in Alt Duvenstedt geführt haben, ist unklar. Doch bevor Schwertransporte auf die Straße dürfen, müssen sie so einige Auflagen erfüllen. Eine Übersicht. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.11.2021 | 15:00 Uhr