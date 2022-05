Schwertransport: Altes Feuerlöschboot in Norderstedt angekommen Stand: 25.05.2022 15:38 Uhr In der Nacht ist am Norderstedter Feuerwehrmuseum ein Schwertransporter aus Hamburg angekommen. Geladen hatte er ein neues Exponat - ein ausrangiertes Löschboot.

Ein Spezialkram hievte das schwere Boot am Vormittag vor vielen Schaulustigen in eine Grube vor dem Museum. Dort soll es jetzt renoviert und ausgestellt werden. Weil der Transporter so schwer und groß war, musste er einen großen Umweg nehmen: Für die Strecke von Hamburg nach Norderstedt legte er rund 150 Kilometer zurück.

Dass der Weg so lang war, liegt vor allem an den Maßen des Schwerlast-Transports. Der kann nur auf ausreichend breiten Straßen unterwegs sein und muss deshalb einen großen Bogen fahren. Direkt wäre der Weg nur etwa 25 Kilometer lang.

Boot nach 60 Jahren Einsatzzeit im Museum

Dass knapp 20 Meter lange und fünf Meter breite Schiff von 1961 soll in Norderstedt Teil der Dauerausstellung werden und im Außenbereich zu sehen sein. Das Feuerlöschboot der Werkfeuerwehr des Industrieparks Höchst (Frankfurt am Main) war rund 60 Jahre lang im Einsatz. Eine Museumsmannschaft hatte das Boot aus Hessen bereits vor einem Jahr nach Hamburg überführt. Wegen technischer Probleme musste der Transport damals jedoch zunächst abgesagt werden.

