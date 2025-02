Stand: 06.02.2025 16:02 Uhr Schwerer Unfall auf A7 bei Neumünster: Eine Spur wieder frei

Auf der A7 in Höhe Neumünster hat sich am frühen Donnerstagnachmittag ein schwerer Unfall ereignet. Laut Polizei war in Fahrtrichtung Norden ein Pkw-Fahrer aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Wagen ungebremst auf einen Pkw aufgefahren. Der Pkw überschlug sich demnach. Dessen Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer des Transporters blieb unverletzt.

A7 nach Auffahrunfall zeitweilig voll gesperrt

Momentan laufen laut Polizei die Aufräumarbeiten, Trümmerteile werden weggeräumt. Zeitweilig war die Autobahn Richtung Norden ab Neumünster voll gesperrt, der Verkehr wurde abgeleitet. Inzwischen ist eine Spur wieder frei. Zur Unfallursache wurden noch keine Angaben gemacht.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.02.2025 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Neumünster