Stand: 17.04.2025 14:55 Uhr Schwerer Raubüberfall mit Waffe in Wrist - Zeugen gesucht

In Wrist (Kreis Steinburg) hat es am Dienstagnachmittag (15.4.) einen Raubüberfall gegeben. Das gaben die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion Itzehoe (Kreis Steinburg) am Donnerstag in einer gemeinsamen Presseerklärung bekannt. Die Tat soll sich gegen 14.15 Uhr am Bahnhof Wrist ereignet haben. Ein 18-Jähriger und ein 21-Jähriger aus Hamburg und Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) sollen dort zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren mit einer Waffe bedroht haben. Die beiden Opfer aus Pinneberg und Rellingen (Kreis Pinneberg) sollten den Tätern ihre Handys herausgeben. Das Ganze spielte sich im Wartehäuschen des Bahnhofs ab. Von dort flüchteten die Täter laut Polizei mit einem gestohlenen Handy auf das angrenzende Grundstück. Die zwei Jugendlichen folgten ihnen gemeinsam mit Zeugen des Vorfalls. Die benachrichtige Polizei Kellinghusen stellte die flüchtigen Täter in der Stellauer Straße.

Nach der Festnahme wurden die mutmaßlichen Täter in Itzehoe in Polizeigewahrsam genommen. Wegen der Schwere der Tat sowie der Fluchtgefahr erließ die Staatsanwaltschaft einen Tag später einen Haftbefehl für die Untersuchungshaft. Jetzt befindet sich der 18-Jährige in der Jugendanstalt in Schleswig und der 21-Jährige in der Justizvollzugsanstalt in Itzehoe. Die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Itzehoe führen gemeinsam die Ermittlungen und suchen nach Zeuginnen und Zeugen.

