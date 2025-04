Stand: 03.04.2025 12:20 Uhr Schwerer Motorradunfall: B430 bei Ascheberg gesperrt

Auf der B430 zwischen Ascheberg und Kalübbe im Kreis Plön ist es am Donnerstagvormittag zu einem Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw gekommen. Nach ersten Informationen der Polizei wurde der Motorradfahrer dabei schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber ist an der Unfallstelle. Die Bundesstraße 430 ist in beide Richtungen voll gesperrt. Der Verkehr wird bei Kalübbe abgeleitet. Informationen zur Unfallursache liegen noch nicht vor.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 03.04.2025 | 13:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön