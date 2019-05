Stand: 17.05.2019 10:34 Uhr

Schwentinental: Zwei Fliegerbomben werden entschärft

Bei Sondierungsarbeiten sind zwei Fliegerbomben in einem Gewerbegebiet in Schwentinental (Kreis Plön) entdeckt worden. Die Bomben sollen am Sonntagvormittag entschärft werden. Ab 10 Uhr werden Straßensperren eingerichtet, ab 10.30 Uhr müssen alle Anwohner und Angestellten der ansässigen Betriebe das Gebiet verlassen haben. Die B76 wird für die Entschärfung voraussichtlich ab kurz vor 11 Uhr gesperrt. Auch die Polizeistation Schwentinental wird während der Entschärfung geschlossen sein, die Polizeistation Schönkirchen übernimmt in dieser Zeit.

Karte: Evakuierungsgebiet während der Bombenentschärfung

Bürgertelefon und Unterkunft stehen bereit

Für Rückfragen von Firmen-Mitarbeitern und Anwohnern ist ab Sonntagmorgen, 8 Uhr, ein Bürgertelefon unter der Rufnummer (04307) 81 12 11 eingerichtet. Hier sollten sich insbesondere Personen melden, die auf Hilfe angewiesen sind, um ihre Wohnungen zu verlassen. Ab 9 Uhr steht der Bürgersaal im Rathaus (Theodor-Storm-Platz 1) im Ortsteil Raisdorf als Unterkunft zur Verfügung.

Schwentinental ist immer wieder betroffen

Bei den Bomben handelt es sich um zwei 500 und 250 Kilogramm schwere Exemplare aus dem Zweiten Weltkrieg. Es sind bereits die Bomben Nummer fünf und sechs, die in diesem Jahr in Schwentinental entschärft werden. Experten vom Kampfmittelräumdienst gehen davon aus, dass die betroffene Fläche in einem Angriff im April 1945 quasi versehentlich bombardiert wurde und eigentlich Kieler Werften hätten getroffen werden sollen.

Damals seien die Signallichter, die die Ziele für die Bomber markieren sollten, vom Wind verweht worden, so die Erklärung. Die Bomben gingen aber über Klausdorf nieder - und nicht alle explodierten dort. Diese Blindgänger müssen nun nach und nach entschärft werden.

Munitionssuche vor Helgoland: Die Bombenräumer Schleswig-Holstein Magazin - 12.03.2019 19:30 Uhr Der Helgoländer Binnenhafen mit seinen bunten Hummerbuden steht vor einer Grundsanierung. Doch bevor es richtig losgehen kann, muss das Hafenbecken von Blindgängern befreit werden.







