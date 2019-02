Stand: 07.02.2019 05:00 Uhr

Schwentinental: Wieder eine Bombenentschärfung

In Schwentinental vor den Toren Kiels sind heute erneut Experten des Kampfmittelräumdienstes im Einsatz: Sie wollen zwei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich machen. Zuletzt hatte es am Montag eine Entschärfung gegeben - an der gleichen Stelle. Die Bundesstraße 76 wird deshalb zwischen der Anschlussstelle Schwentinental und der Wiener Allee in Kiel-Elmschenhagen gesperrt. Die Landesstraße 52 wird zwischen Klingenbergstraße und der Auffahrt zur B76 nicht befahrbar sein.

Karte: Das Evakuierungsgebiet in Schwentinental

Ab 10 Uhr Zufahrtsstraße dicht

Etwa 1.800 Menschen, die am Gewerbegebiet Dreikronen im Stadtteil Klausdorf leben, müssen bis 11 Uhr ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Im Evakuierungsgebiet liegen außerdem etwa 30 Gewerbebetriebe, deren Angestellte ebenfalls ihre Büros verlassen müssen. Bereits ab 10 Uhr werden alle Zufahrtsstraßen abgeriegelt, die B76 wird ab 11 Uhr gesperrt.

Lauter Knall erwartet

Die amerikanische Fliegerbombe wird entschärft, wenn sicher ist, dass niemand mehr im Sperrbezirk ist. Weil der sogenannte Detonator einer der beiden Bomben nicht transportfähig ist, muss er vor Ort gesprengt werden. Es wird ein lauter Knall erwartet.

In der Schwentinehalle, Aubrook 6, können Bürger für die Zeit der Entschärfung unterkommen. Menschen, die Hilfe beim Verlassen ihrer Wohnungen brauchen, können sich ab 8 Uhr unter der Telefonnummer (043 07) 81 12 28 melden. Wie lange die Entschärfung dauert, kann momentan niemand sagen.

