Schweinelaster umgekippt: Vollsperrung A7 bei Neumünster Stand: 21.01.2021 17:15 Uhr Nachdem ein Tiertransporter umgekippt ist, sind nun zahlreiche Schweine auf der A7 unterwegs.

Auf der A7 bei Neumünster-Süd laufen zurzeit zahlreiche Schweine auf der Straße. Am Nachmittag ist ein Tiertransporter beim Auffahren auf die Autobahn umgekippt, so ein Sprecher der Polizei. Die Schweine sollen jetzt möglichst schnell eingefangen werden. Aus Sicherheitsgründen ist die Autobahn deshalb gerade in beiden Richtungen gesperrt. Es ist unklar, warum der LKW umgekippt ist und ob Schweine verletzt wurden.

AUDIO: Schweinelaster auf A7 umgekippt (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2021 | 17:00 Uhr