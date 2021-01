Schweinelaster umgekippt: Autobahn wieder frei Stand: 21.01.2021 20:36 Uhr Nachdem ein Tiertransporter umgekippt ist, waren zunächst zahlreiche Schweine auf der A7 unterwegs.

Ein Unfall auf der A7 bei Neumünster-Süd hat am Donnerstag für Probleme und einen Stau in Richtung Süden gesorgt. Kurz nach 15 Uhr kippte dort laut Polizei ein Tiertransporter mit Ferkeln in der Abfahrt um. Fahrer und Beifahrer des Lkw wurden dabei schwer verletzt. Die Autobahn wurde zeitweise Richtung Süden voll gesperrt. Auch die Ausfahrt Neumünster-Süd war dicht. Am Abend war alles wieder frei.

Ferkel auf der Autobahn

30 bis 40 Ferkel hatten sich nach dem Unfall befreien können. Sie liefen über die Autobahn, wurden aber wieder eingefangen. Die meisten der rund 750 Tiere blieben aber im Laster eingesperrt, so die Polizei. Sie lagen teilweise übereinander. Ein Tierarzt war vor Ort. Wie Tiere verendeten, war nicht bekannt. Wie genau es zum Unfall kam, ist noch unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.01.2021 | 20:00 Uhr