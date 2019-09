Stand: 21.09.2019 12:00 Uhr

Schweineflüsterer: Discountpreise sind respektlos

von Hannah Böhme

Kees Scheepens steht am rund 1,50 Meter hohen Zaun hinter dem Schweinestall auf Gut Wulksfelde in Tangstedt (Kreis Stormarn) und beobachtet die Schweine. Er schnalzt mit der Zunge. Sofort spitzen die Tiere die Ohren, lassen sich dann aber nicht weiter aus der Ruhe bringen. "Ich könnte auch das Alarmsignal der Tiere nachmachen, aber das wäre nicht besonders freundlich", sagt er und lacht. "Ich lasse es lieber."

Über fünf Millionen Schweine hat Scheepens bisher gesehen

Scheepens ist der sogenannte Schweineflüsterer. Seit 33 Jahren besucht der niederländische Tierarzt Schweinezüchter auf der ganzen Welt. Er hilft ihnen bei Problemen mit den Tieren und beantwortet Fragen: Warum fressen oder trinken meine Schweine nicht? Was bedeutet dieses Husten? Warum beißen sich die Ferkel gegenseitig in den Schwanz? 16.000 Landwirte weltweit hat er bisher beraten und dabei fünf Millionen Schweine gesehen. "Ich habe ein gutes Gefühl für die Tiere, bewege mich mit ihnen auf einer Ebene und nehme ihre Signale wahr", erklärt der 60-Jährige selbst seinen Job.

Der Schweineflüsterer Kees Scheepens Schleswig-Holstein Magazin - 21.09.2019 19:30 Uhr Der niederländische Tierarzt berät Bauern überall in Europa. Er legt viel Wert auf eine artgerechte Tierhaltung. Mit der Schweinehaltung auf Gut Wulksfelde (Kreis Stormarn) ist er zufrieden.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Der Ringelschwanz zeigt: Das Schwein ist glücklich

Auf Gut Wulksfelde ist er im Rahmen einer Veranstaltung des Bundesinformationszentrums Landwirtschaft (BZL) zum Thema Tierwohl in der Schweinehaltung zu Gast. Die Tierwohl-Label reichen nach Angaben des BZL von "Gesetzlicher Mindeststandard" bis hin zu verschiedenen Bio-Labeln, wie "EU-Bio" oder "demeter". Sie ergeben sich unter anderen daraus, wie viel Platz das einzelne Schwein im Stall hat, wie lange Ferkel bei ihrer Mutter bleiben können und ob die Tiere nach draußen dürfen.

"Ein glückliches Schwein ist auf jeden Fall ein Schwein, das einen Ringel im Schwanz hat", sagt Scheepens und deutet auf die Hinterteile der Tiere, die über eine Klappe von draußen nach drinnen wandern. "Das zeigt, dass das Schwein, sich wohlfühlt."

Scheepens: Fleisch zu Discountpreisen ist respektlos

Das Problem ist laut Scheepens, dass Tierwohl immer auch eine Kostenfrage sei. Ein 180-Gramm-Schnitzel, das "nur" den gesetzlichen Standards in Deutschland entspricht, kostet nach Berechnungen des BZL im Schnitt 2, 34 Euro im Supermarkt. Das gleiche Schnitzel mit EU-Bio-Label 3,61 Euro. Ein Unterschied, der sich aus dem Mehraufwand der Landwirte ergibt, erklärt Scheepens.

Aber für ihn ist klar: Fleisch von Schweinen, die ein gutes Leben hatten, gibt es nicht zum Discountpreis. "Wir Verbraucher haben die Schweine, um sie zu essen. Aber das soll ein fairer Deal sein", so Scheepens, der in seiner Heimat in den Niederlanden selbst Schweine hält. Wer 800 Gramm Fleisch für 4,99 Euro anbiete, habe keinen Respekt und keine Empathie. Der doppelte Preis wäre für ihn angebracht.

Schweineflüsterer Scheepens weiß, was Schweine brauchen NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 18.09.2019 16:30 Uhr Autor/in: Pascal Hillgruber Kees Scheepens ist Tierarzt und Schweineflüsterer und hat in 33 Jahren Berufserfahrung 15.000 Landwirte aus ganz Europa beraten. Er erklärt, woran man ein glückliches Schwein erkennt.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Weitere Informationen Die Deutschen und ihr Schweinefleisch Rund 60 Millionen Schweine werden pro Jahr in Deutschland geschlachtet. Wie viel Fleisch landet auf deutschen Tellern? Zahlen und Fakten zur Schweinefleischproduktion. mehr Mehr Tierschutz: Ferkel impfen statt kastrieren Ab 2021 dürfen Ferkel nicht mehr ohne Betäubung kastriert werden. Eine spezielle Impfung gilt als tierschutzgerechte Alternative. Ein norddeutscher Schweinehalter testet die Methode bereits. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 21.09.2019 | 19:30 Uhr