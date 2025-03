Stand: 02.03.2025 12:19 Uhr Schwebefähre in Rendsburg bleibt über NOK stecken

Am frühen Sonntagmorgen ist die Schwebefähre in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) über dem Nord-Ostsee-Kanal steckengeblieben. Laut Wasserschutzpolizei war eine Passagierin an Bord. Sie musste etwa zwei Stunden ausharren, bis die Fähre per Handbetrieb das Ufer erreichte. Der Kanal war vorübergehend gesperrt. Schuld an der Panne war ein Stromausfall aufgrund eines defekten Akkus. Seit etwa 9 Uhr ist die Fähre wieder in Betrieb.

