Schwarzenbek: Jugendlicher bei Gruppen-Schlägerei verletzt Stand: 26.11.2023 12:14 Uhr In Schwarzenbek sind am späten Sonnabend zwei Jugendgruppen aneinandergeraten. Das löste einen größeren Polizeieinsatz aus. Eine Person wurde bei der Schlägerei leicht verletzt.

Ein Streit zwischen mehreren Jugendlichen ist am Sonnabend in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg) eskaliert. Eine Gruppe kam laut Polizei direkt aus dem Ort, die andere aus Hamburg. Sie bedrohten sich demnach gegenseitig und wurden auch handgreiflich. Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit mehr als 15 Streifenwagen an. Ein Jugendlicher wurde bei den Auseinandersetzungen der Gruppen leicht verletzt. Zwischenzeitlich gab es in den sozialen Medien Gerüchte über eine Amoklage in Schwarzenbek, so die Polizei. Dies sei ausdrücklich nicht der Fall gewesen.

Hintergrund soll Streit von Freitag sein

Wie eine Polizeisprecherin NDR Schleswig-Holstein sagte, waren die zwei Gruppen schon am Freitag in Hamburg aneinander geraten. Dort soll es zu einer Körperverletzung gekommen sein. Die mehr als 20 Jugendlichen haben sich dann am Sonnabend in Schwarzenbek gegenseitig bedroht und wurden handgreiflich. Die Polizei rückte daraufhin zu einem Großeinsatz am Bahnhof aus und beruhigte die Situation. Vier Stunden lang wurden die Personalien der Jugendlichen aufgenommen. Laut Polizei waren es alles Jungen zwischen 14 und 18 Jahren.

Die Polizei ermittelt nun wegen mutmaßlich begangener Straftaten.

