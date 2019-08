Stand: 27.08.2019 08:26 Uhr

Schwarzarbeit: Razzia mit 1.200 Einsatzkräften gegen Bau

Staatsanwaltschaft, Hauptzollamt und Steuerfahndung aus Kiel führen derzeit gemeinsam mit der Polizei eine Razzia gegen Verantwortliche von Bauunternehmen durch. Insgesamt 1.200 Einsatzkräfte durchsuchen etwa 110 Wohn- und Firmenräume mit Schwerpunkt in Bad Bramstedt und Neumünster. Es geht um den Verdacht des schweren Sozialversicherungsbetrugs, der schweren Steuerhinterziehung, des Einschleusens von Ausländern und Passfälschungen.

Zwei Verdächtige per Haftbefehl gesucht

Die Bundespolizei in Rostock und die Landespolizei sind an dem Einsatz beteiligt. Weitere Durchsuchungsobjekte liegen nach Angaben der Staatsanwaltschaft Kiel in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg. Insgesamt werden gegen etwa 50 Beschuldigte Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Kiel vollstreckt. Gegen zwei der Verdächtigen liegt laut Staatsanwaltschaft zudem ein Haftbefehl vor. Außerdem sollen 13 Vermögensarreste mit einem Volumen von 4,5 Millionen Euro vollstreckt werden.

Scheinfirmennetzwerk sollte offenbar Schwarzarbeit verschleiern

Die überwiegend ausländischen Firmenbesitzer, gegen die ermittelt wird, sollen über mehrere Jahre Arbeiter als Eisenflechter "schwarz" beschäftigt haben, um ihren Gewinn zu maximieren. Um das zu verschleiern, sollen sie ein bundesweites Scheinfirmennetzwerk genutzt haben. Laut Staatsanwaltschaft haben sie auch Arbeiter aus Nicht-EU-Staaten ohne Aufenthaltstitel für sich arbeiten lassen. Diese sollen gefälschte Pässe von EU-Staaten erhalten haben. Auch diese Arbeiter sind im Visier der Ermittler.

