Schwarz-Grüne Verhandlungen in SH gehen in den Endspurt Stand: 15.06.2022 09:42 Uhr In einer Woche soll der Koalitionsvertrag zwischen CDU und Grünen in Schleswig-Holstein stehen. Heute nun kommt erneut die Hauptverhandlungsrunde zusammen, um über die bisherigen Ergebnisvorschläge zu beraten.

Relativ geräuschlos tagen die thematischen Arbeitsgruppen - nur ab und zu hört man von längeren Diskussionen, wie zum Beispiel beim Thema Verfassungsschutz oder A20. Wie eine Lösung am Ende aussehen wird, wird letztlich in der Runde der acht Verhandlungsführer um Daniel Günther von der CDU und Monika Heinold von den Grünen entschieden. Die trifft sich heute Vormittag zu weiteren Beratungen, bevor es am Nachmittag in großer Runde weitergeht. Dann sind je Partei zwölf Vertreter dabei.

Bis morgen sollen die Arbeitsgruppen ihre Ergebnisse schriftlich zusammenfassen - bis Anfang kommender Woche soll dann alles zusammengebunden und verschickt werden. Alle Vorhaben müssen zudem auf ihre Finanzierbarkeit überprüft werden. Am 22. Juni soll der Vertrag stehen. Wer genau welchen Posten als Ministerin oder Staatssekretär bekommt, das wird in diesen Tagen zwar hinter den Kulissen diskutiert, ausgehandelt und entschieden, soll aber erst am Ende bekannt gegeben werden. Unklar ist, ob es bei der bisherigen Zahl von sieben Ministerien bleibt oder ob ein weiteres Ressort geschaffen wird.

