Stand: 18.12.2024 18:52 Uhr Schusswechsel in Kiel: Abschiedsbrief im Auto gefunden

Der Mann, der sich Anfang Dezember nach einer Verfolgungsjagd in Kiel mit Polizisten einen Schusswechsel geliefert haben soll, soll nach einem Streit mit seiner Ehefrau Selbstmordgedanken gehabt haben. Das sagte Innenministerin Sütterlin-Waack (CDU) am Mittwoch im Innen- und Rechtsausschuss. Demnach fanden Einsatzkräfte einen Abschiedsbrief in seinem Auto. Dem Mann vorgeworfen während der Verfolgung acht Mal mit einer Schreckschusswaffe auf die Beamten geschossen zu haben. In einem Hinterhof soll er die Waffe gegen sich gerichtet und erneut auf Polizisten geschossen haben. Der Mann wurde den Angaben zufolge durch fünf Gegenschüsse lebensgefährlich verletzt. Nur durch die Erstversorgung der Einsatzkräfte konnte sein Leben gerettet werden, so die Ministerin weiter. Der Mann soll inzwischen außer Lebensgefahr sein.

