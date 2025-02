Stand: 27.02.2025 09:56 Uhr Schulverband Eiderstedt löst sich auf

Der Schulverband Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) soll zum 31. Juli dieses Jahres aufgelöst werden. Darauf haben sich die Gemeinde St. Peter-Ording und die anderen zwölf Gemeinden, die Mitglied im Schulverband sind, verständigt. Grund für die Auflösung: Die Mitglieder konnten sich in der Frage der Zukunft der Gemeinschaftsschule St. Peter-Ording nicht einigen. Eine Entscheidung über eine mögliche Auflösung des Gemeinschaftsschulteils der Nordseeschule könne jedoch nur mit der Zustimmung aller Mitglieder des Schulverbands erfolgen, sagte ein Sprecher des Amtes Eiderstedt.

Künftig wieder Standortgemeinden als Schulträger

Künftig sollen die Trägerschaften für die Schulen auf Eiderstedt wieder auf die jeweiligen Standortgemeinden übergehen. Die Gemeinde St. Peter-Ording will nach einem Mehrheitsbeschluss der Gemeindevertretung am Gemeinschaftsschulteil der Nordseeschule festhalten und damit alle Schulabschlüsse in St. Peter-Ording ermöglichen. Die Auflösungsvereinbarung des Schulverbands Eiderstedt muss am Donnerstagabend noch offiziell in der Mitgliederversammlung des Schulverbands beschlossen werden.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland