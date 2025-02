Schulnoten für Sport abschaffen? Landtagsfraktionen gespalten Stand: 13.02.2025 18:17 Uhr Nachdem die Landesschülervertretung der berufsbildenden Schulen gefordert hat, Sportnoten in SH abzuschaffen, haben jetzt die Politiker der Landtagsfraktionen reagiert - sehr unterschiedlich.

von Stella Kennedy

CDU und FDP betonen: Die Bewertungsmaßstäbe anderer Schulfächer sollten auch im Sportunterricht gelten. Schülerinnen und Schüler müssten gefordert werden, und eine Benotung sei notwendig, um ihre Leistung vergleichbar zurückzumelden. Eine Abschaffung der Sportnoten käme einer Aufhebung des Leistungsprinzips in Schulen gleich. SPD, Grüne und SSW hingegen argumentieren, dass Noten keine angemessene Form der Leistungsrückmeldung seien. Sie könnten auch demotivieren, da individuelle Fähigkeiten unterschiedlich ausgeprägt sind. Stattdessen brauche es eine differenzierte und motivierende Rückmeldung.

Weitere Informationen Landesschüler-Vertretung SH fordert: Sportnoten abschaffen Die Kritik: Die Bewertung körperlicher Fähigkeiten im Sportunterricht sei unfair und würde Kinder und Jugendliche benachteiligen. mehr

Der SSW verweist auf skandinavische Länder: In Dänemark, Schweden und Norwegen gebe es Noten erst ab der 6. oder 7. Klasse, in Finnland sogar erst ab der 8. Klasse. Die Landesschülervertretung der berufsbildenden Schulen hatte die Abschaffung der Sportnoten in Schleswig-Holstein gefordert. Ihr Hauptkritikpunkt: Die Bewertung körperlicher Fähigkeiten im Sportunterricht sei unfair und benachteilige bestimmte Kinder und Jugendliche.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 13.02.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bildung