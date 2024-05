Stand: 30.05.2024 10:03 Uhr Schulleitungen warnen vor gefährlicher TikTok-Challenge

Die Schulleitung der Emanuel-Geibel-Schule in Lübeck warnt Eltern in einem Brief vor einer gefährlichen Challenge auf der Social-Media-Plattform TikTok. Beim sogenannten "Pilotentest" geht es darum, durch Luftanhalten an die Grenze der Ohnmacht zu kommen. Zusätzlich drückt eine weitere Person auf Hals oder Brustkorb. So soll ein Rausch entstehen.

Die Warderschule in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) sei über ähnliche Vorfälle in einer sechsten Klasse informiert, berichten die Lübecker Nachrichten. In Nordrhein-Westfalen hatte die Challenge vor einigen Wochen zu einem Rettungseinsatz geführt. Zwei Mädchen waren bewusstlos geworden.

