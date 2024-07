Stand: 10.07.2024 10:36 Uhr Schulische Ausbildung zum Industriemechaniker zukünftig in Rendsburg

Die schulische Ausbildung von Industriemechanikern soll zukünftig nicht mehr in Neumünster stattfinden. Die Landesregierung will die Berufsschulen modernisieren und umstrukturieren. Daher sollen die Auszubildenen ihre schulische Ausbildung in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) absolvieren.

Unternehmen in Neumünster sehen das kritisch. Sie befürchten, dass der Standort unattraktiver wird, weil die Duale Ausbildung nicht komplett in der Stadt absolviert werden kann. Nils Maag von der Firma Danfoss Power Solutions in Neumünster sagt zum Beispiel, die Ausbildung aus Neumünster abzuziehen, sei ein Fehler im Masterplan der Landesregierung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 10.07.2024 | 08:30 Uhr