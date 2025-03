Zumindest das Ziel ist ein "guter, qualitiativ hochwertiger Ganztag", wie es Bildungsministerin Prien formuliert. Und auch Malte Krüger von den Grünen will "mehr als eine Betreuungseinrichtung mit Mittagessen und Hausaufgabenzeit." Ob das gelingt, hängt aber natürlich auch von der Umsetzung ab: Etwa müssen ausreichend Fachkräfte gefunden werden. Die Schulträger, stellte Bildungsministerin Prien im Landtag fest, stünden vor "großen Herausforderungen." Und: Für die Umsetzung von Konzepten braucht es auch die richtigen räumlichen Voraussetzungen: Martin Habersaat von der SPD warnt, dass Grundschulkinder nicht den ganzen Tag in einem Klassenraum sitzen könnten.

Die Diskussion über das Konzept geht erst los: Die Abgeordneten, aber auch die beteiligten Verbände werden sich die Details nun genau angucken und ausführlich diskutieren. Parallel dazu läuft laut Bildungsminsterium die Anhörung über die Förderrichtlinie, in der es etwa darum geht, welches Konzept wie gefördert wird. Die Stellungnahmen dazu sollen noch vor der Sommerpause im Bildungsausschuss besprochen werden.



Im Landtag ging es am Freitag noch nicht wirklich um Details - dafür war das Rahmenkonzept noch zu frisch. Kritik gab es vor allem am bisherigen Vorgehen: Die SPD bemängelte etwa das "Windhundverfahren" beim Beantragen von Fördermitteln für die Kommunen. Zu Beginn des Verfahrens hatten Antragsteller nämlich nachts am Briefkasten der Investitionsbank ausgeharrt, um ihre Anträge möglichst früh einzureichen.