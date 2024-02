Stand: 28.02.2024 11:34 Uhr Schulanmeldung: Frist in SH endet am Mittwoch

Am Mittwoch endet die Anmeldephase für die weiterführenden Schulen in Schleswig-Holstein. Eltern von Kindern in der vierten Klasse können einen Erstwunsch abgeben, auf welche Schule das Kind nach der Grundschule gehen soll. Bis zum 6. März entscheiden die gewünschten Schulen dann über die Aufnahme.

