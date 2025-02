Schüsse in Quickborn: Mann lebensgefährlich verletzt

Stand: 17.02.2025 11:28 Uhr

Ein Mann ist am Freitagabend mitten in einem Wohngebiet in Quickborn (Kreis Pinneberg) niedergeschossen worden. Die Staatsanwaltschaft und die Mordkommission Itzehoe haben die Ermittlungen übernommen.