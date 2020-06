Stand: 16.06.2020 18:46 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Schüsse in Meldorf: Mann tödlich verletzt

In Meldorf (Kreis Dithmarschen) soll laut Polizei ein 49-jähriger Mann am Dienstagnachmittag im Bereich Ernst-Günter-Albers-Straße und Schmedtjestraße mehrere Schüsse auf einen 40-Jährigen abgefeuert haben. Das Opfer wurde ins Klinikum gebracht und starb dort an seinen Verletzungen.

Mann stirbt nach Schießerei in Meldorf NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 16.06.2020 18:30 Uhr







Tatverdächtiger festgenommen

Der Tatverdächtige konnte noch in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Hintergrund soll nach ersten Informationen der Polizei ein lang anhaltender Streit der beiden Männer gewesen sein. Die Mordkommission Itzehoe hat die Ermittlungen übernommen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 18.06.2020 | 18:30 Uhr