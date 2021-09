Schüsse in Kiel-Gaarden: Fahndungsfoto veröffentlicht Stand: 10.09.2021 15:16 Uhr Nach den Schüssen auf einen 22-Jährigen in Kiel-Gaarden hat die Polizei nun ein Bild des Tatverdächtigen veröffentlicht.

Bei dem Gesuchten handelt es sich um den 44 Jahre alten Mehmet Krasniqi, der zuletzt in Kiel lebte. Seit der Tat ist sein Aufenthaltsort unbekannt, wie die Polizeidirektion Kiel mitteilt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel erließ ein Haftrichter beim Kieler Amtsgericht Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags gegen den Flüchtigen.

Schüsse am frühen Morgen

Das Opfer wird nach Angaben der Polizei im Krankenhaus behandelt. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Ermittler gehen von einem Beziehungsstreit aus. Die Schüsse waren am frühen Donnerstagmorgen gegen 3 Uhr in einem Mehrfamilienhaus am Kieler Ostring gefallen.

Polizei: Tatverdächtigen nicht direkt ansprechen

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Gesuchten geben können oder diesen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Tatortnähe oder auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (04 31) 160 33 33 in Verbindung zu setzen oder die Notrufnummer 110 zu wählen. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass der Tatverdächtige eine Schusswaffe bei sich trägt, bittet die Polizei dringend darum, ihn nicht direkt anzusprechen.

