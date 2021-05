Liveblog: Zwei Tote nach Schießerei in Dänischenhagen - Absperrung in Kiel Stand: 19.05.2021 15:08 Uhr Großeinsatz für die Polizei in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) und Kiel: Nach Schüssen in der Gemeinde wurden zwei Tote gefunden. Im Kieler Stadtteil Ravensberg ist eine Straße abgesperrt. Wir berichten live auf ndr.de.

Was wir bislang wissen:

Im Rosenweg in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wurden in einem Wohnhaus zwei Tote gefunden. Zuvor gab es laut Polizei Schüsse. Es besteht keine Amoklage, twitterte die Polizei am Nachmittag. Es seien diverse Hülsen am Tatort gefunden worden.

Beamte hatten zusätzlich das Brauereiviertel in Kiel abgeriegelt. Dort soll ein weißer SUV mit Euskirchener Kennzeichen, der möglicherweise dem Täter zugeordnet werden kann, gesehen worden sein, sagte eine Sprecherin des Landespolizeiamtes. Im Moment müsse man davon ausgehen, dass der Täter noch bewaffnet sei.

Polizei weiter im Brauereiviertel im Einsatz

Mehrere Beamte haben sich nach Angaben unseres Reporters Marc Kramhöft zur Zeit bewaffnet und mit Schutzkleidung vor einem Mehrfamilienhaus im Brauereiviertel postiert. Ob sich der mutmaßliche Täter in dem Haus befindet, sei aber noch unklar.

Polizeisprecher: Nicht klar, ob der Tatverdächtige im weißen SUV unterwegs ist.

Polizeisprecher Matthias Felsch sagte zu den Vorkommnissen in Dänischenhagen, dass es nach dem Fund der zwei Toten eine Suche nach dem Tatverdächtigen gegeben habe - erfolglos. Anwohner berichteten im Anschluss, das ein weißer SUV vom Tatort weggefahren sein soll.

VIDEO: Schießerei bei Kiel: Sprecher erklärt die Arbeit der Polizei (1 Min)

Polizei: Straße gesperrt, Arzttermine aber möglich

Die Polizei weist bei Twitter daraufhin, dass rund um das Brauereiviertel der Straßenverkehr beeinträchtigt ist, es aber sonst zu keinen Einschränkungen kommt. Abholung von der Schule oder Arzttermine seien weiterhin normal möglich. Außerdem gebe es neben den Einsätzen in Dänischenhagen und im Brauereiviertel keine weiteren Einsätze.

Brauereiviertel abgesperrt

Im Kieler Stadtteil Ravensberg nahe der Innenstadt ist die Straße "Im Brauereiviertel" komplett abgeriegelt, die Holtenauer Straße ist für den Verkehr freigegeben. NDR-Reporter Marc Kramhöft berichtet von bis zu zehn Polizeifahrzeugen und Einsatzkräften, die bereits die Einfahrt ins Brauereiviertel absichern. Spezialkräfte haben ein Haus besonders in den Fokus genommen, weil sie dort mutmaßlich den Verdächtigen vermuteten. Die Anwohner sollen in ihren Häusern bleiben und beobachten das Geschehen nach Angaben unseres Reporters von ihren Balkonen aus.

AUDIO: Nach Schüssen bei Kiel: Lage weiterhin unübersichtlich (1 Min) Nach Schüssen bei Kiel: Lage weiterhin unübersichtlich (1 Min)

Polizei: "Mehrere Schüsse gefallen"

NDR-Reporter Christian Nagel ist zur Zeit in Dänischenhagen unterwegs und hat aktuelle Infos von einem Polizeisprecher erhalten und berichtet, dass es gegen zehn Uhr einen Anruf bei der Leitstelle gab. Zeugen hätten berichtet, dass dort mehrere Schüsse gefallen sein sollen. Die ersten Einsatzkräfte der Polizei hätten dann im Rosenweg in einem Einfamilienhaus zwei Tote gefunden. Welche Geschlechter die beiden Toten haben, wollte die Polizei noch nicht sagen.

