Schüsse in Dänischenhagen bei Kiel - Polizei findet zwei Leichen Stand: 19.05.2021 13:52 Uhr Das Objekt im Rosenweg werde zurzeit gesichert, teilte eine Polizeisprecherin mit. Zu dem, was in Dänischenhagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) genau passiert ist, gibt es bisher kaum Informationen. Bestätigt ist, dass nach Schüssen in einem Haus zwei Tote gefunden wurden.

Neben Dänischenhagen läuft zur Stunde auch ein größerer Polizeieinsatz in der Kieler Innenstadt, wo unter anderem das Brauereiviertel abgeriegelt worden ist. Dort soll ein weißer SUV, der möglicherweise dem Täter zugeordnet werden kann, gesehen worden sein, wie eine Sprecherin des Landespolizeiamtes sagte. Im Moment müsse man davon ausgehen, dass der Täter noch bewaffnet ist. In einem Haus im Rosenweg in Dänischenhagen waren zuvor zwei leblose Menschen entdeckt worden. Die Polizei wurde nach eigenen Angaben wegen der Schüsse alarmiert. Es seien diverse Hülsen am Tatort gefunden worden.

