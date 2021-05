Schüsse in Dänischenhagen - Polizei findet dritte Leiche Stand: 20.05.2021 10:06 Uhr Nachdem der 47-jährige Tatverdächtige sich gestern Abend gestellt hat, ist heute Vormittag bekannt geworden, dass es eine dritte Leiche gibt. Die Polizei teilte mit, dass sie in der Nacht gefunden worden ist.

Bekannt war schon, dass ein 53 Jahre alter Mann und eine 43 Jahre alte Frau ums Leben kamen - nun wurde eine weitere Leiche gefunden. Es handelt sich nach Angaben der Polizei um einen 52-jährigen Mann. Dessen Leiche wurde in der Nacht im Hasseldieksdammer Weg in Kiel gefunden. Der Getötete soll aus dem persönlichen Umfeld des Tatverdächtigen kommen. Das Opfer wies mehrere Schusswunden auf.

Tatverdächtiger kommt aus Westensee

Der 47-Jährige, der gestern zunächst geflüchtet war und sich dann später doch in Hamburg gestellt hatte, soll nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein Zahnarzt in Westensee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sein. Der Mann wurde nach Angaben von Oberstaatsanwalt Michael Bimler noch in der Nacht nach Kiel überführt und soll im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt werden.

Beziehungstat sehr wahrscheinlich

Alles deutet laut Polizei auf eine Beziehungstat hin. Ob die zuerst gefundenen beiden Toten ein Paar waren, war zunächst weiter unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. "Die beiden sind sehr gut miteinander bekannt. Aber ob sie ein Paar gewesen sind, wissen wir nicht." Auch zum Motiv und den weiteren Hintergründen ermitteln Polizei und Staatsanwaltschaft weiter.

Großeinsatz rund um Kiel

Gestern hatte sich in Dänischenhagen, Kiel und Westensee ein regelrechtes Drama abgespielt. Noch immer ist unklar, was genau am Mittwochvormittag im Rosenweg in Dänischenhagen passiert ist. Fest steht nur: Nachbarn riefen die Polizei, nachdem sie Schüsse in einer Doppelhaushälfte gehört hatten. In der Nähe des Tatorts fanden die Ermittler mehrere Patronenhülsen. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft in Kiel flüchtete der mutmaßliche Täter anschließend mit einem weißen SUV in die Landeshauptstadt. Nach vielen Einsatzstunden in Kiel, Dänischenhagen und Westensee stellte er sich am Abend bei der Polizei in Hamburg.

VIDEO: Schüsse in Dänischenhagen bei Kiel - zwei Leichen gefunden (2 Min)

Weitere Informationen Zwei Tote in Dänischenhagen: Tatverdächtiger wohl aus Westensee Nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein handelt es sich um einen Zahnarzt. Am Abend stellte er sich der Polizei. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.05.2021 | 10:00 Uhr