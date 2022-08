Schüsse auf neuen Partner: Prozess am Landgericht Kiel gestartet Stand: 29.08.2022 12:15 Uhr Ein 45-Jähriger soll fünf Mal auf den neuen Lebensgefährten seiner Frau geschossen haben. Deshalb muss er sich nun wegen versuchten Totschlags verantworten. Ihm werden aber noch weitere Taten vorgeworfen.

Laut Anklage soll der Mann im September 2021 in einem Treppenhaus in Kiel-Gaarden insgesamt fünf Mal auf den neuen Lebensgefährten seiner getrennt von ihm lebenden Ehefrau geschossen haben. Er habe ihm nicht die Wohnungstür geöffnet. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll der Angeklagte mit einer Schusswaffe auf den Kopf des Mannes gezielt und geschossen haben. Das mutmaßliche Opfer hätte die Waffe noch weggedrückt, wobei dessen Hand zerschossen wurde. Zudem erlitt der Mann zwei Schüsse im Oberschenkel und der Hüfte. Die Staatsanwaltschaft vermutet Eifersucht als Motiv.

Nach Angaben eines Gerichtssprechers flüchtete der Angeklagte anschließend. Noch immer ist nicht geklärt, ob er auf der Flucht oder auf dem Weg in seine Heimat auf den Balkan war, als die ungarische Polizei ihn im März dieses Jahres festgenommen hatte. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft.

Weitere Anklage wegen Freiheitsberaubung

In einer weiteren Anklage geht es um Freiheitsberaubung, Geiselnahme und Körperverletzung. Der Angeklagte soll im Juni 2021 den Sohn seiner Frau in Kiel auf der Straße gepackt und von ihr weggerissen haben, weil sie nicht mit ihm sprechen wollte. Dann sei er mit dem Minderjährigen in seinem Auto davon gefahren. Der Mutter habe er gedroht, das Kind zu töten, sollte sie die Polizei informieren. Den minderjährigen Jungen soll der 45-Jährige ins Gesicht geschlagen und ihn in den Schwitzkasten genommen haben, bevor er ihn später frei ließ.

Die zuständige Strafkammer hat zehn Verhandlungstage festgelegt. Der Angeklagte muss bei einer Verurteilung mit mehreren Jahren Haft rechnen. Ein Urteil wird Mitte November erwartet.

