Stand: 24.02.2025 15:18 Uhr Schülerzeitung aus Husum bei Wettbewerb geehrt

Die Jugendpresse Schleswig-Holstein hat am Montag die Bürgerschule in Husum (Kreis Nordfriesland) für ihre Schülerzeitung geehrt. Der Wettbewerb wird von der Jugendpresse zusammen mit dem Ministerium für Allgemeine und Berufliche Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur veranstaltet. Die "Husumer SZ" wird von Kindern der vierten Klassen gestaltet und ist laut eigener Beschreibung explizit international ausgerichtet. Schließlich sei die Bürgerschule die Schule in Nordfriesland mit dem höchsten Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund. So beschäftigt sich die "SZ" grenzübergreifend mit Kultur und den verschiedenen Lebenswirklichkeiten.

