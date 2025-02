Stand: 21.02.2025 11:37 Uhr Kiel: Schüler demonstrieren für Demokratie

In der Kieler Innenstadt findet seit 11 Uhr eine Demonstration für Demokratie statt. Angemeldet hatte sie eine Gruppe von Schülerinnen und Schülern, um gegen Rassismus und Hass zu demonstrieren. Laut Polizei sind rund 600 Teilnehmende vor Ort. Auch zahlreiche Schülerinnen und Schüler aus der Landeshauptstadt sind vor Ort. Eigentlich hätten sie im Unterricht sitzen müssen, Mitorganisatorin Zoe Menzel erklärt aber, es sei wichtiger, ein klares Zeichen zu setzen. Nach einer ersten Kundgebung auf dem Rathausplatz wollen die Demonstrierenden nach eigenen Angaben über den Martensdamm zum Dreiecksplatz ziehen. Anschließend soll es über den Westring bis zur Kirchhofallee und dann über das Sophienblatt und die Holstenbrücke zurück zum Startpunkt gehen. Gegen 14 Uhr soll eine Abschlusskundgebung auf dem Rathausplatz stattfinden.

Weitere Demos in der Region

Die Polizei rechnet wegen der Demonstration in der Innenstadt bis zum Nachmittag mit Verkehrsbehinderungen. Und auch für Freitag sind weitere Demonstrationen angekündigt, unter anderem in Bordesholm, Rendsburg (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde), Preetz (Kreis Plön) und erneut in Kiel. Dort wollen unter anderem Demonstranten mit Paddelbooten am Landtag vorbeifahren.

Weitere Informationen Für Demokratie: Hier wurde am Sonntag in SH demonstriert Bereits am Sonnabend waren Tausende in Schleswig-Holstein auf die Straße gegangen. Auch am Sonntag gab es Demonstrationen. mehr

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 9:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.02.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kiel