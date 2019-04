Stand: 03.04.2019 09:37 Uhr

Schüler plante für heute wohl Amoktat in Flensburg

In Flensburg ist ein 17-jähriger Schüler vorläufig festgenommen worden. Ihm wird vorgeworfen, eine Amoktat an der Eckener Schule geplant zu haben. Am Dienstagabend hatte laut Polizei eine Person in einem Chat angekündigt, heute mehrere Menschen in der Schule töten zu wollen. Daraufhin kam es vor Schulbeginn zu einem Polizeieinsatz. Es wurden Einlasskontrollen durchgeführt. Bei dem festgenommenen 17-Jährigen wurden dabei mehrere Messer gefunden.

Hintergründe noch unklar

Nach ersten Untersuchungen erhärtete sich der Verdacht gegen den Schüler. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Hintergründen aufgenommen. Die Polizei ist noch an der Schule präsent, führt aber keine Einlasskontrollen mehr durch. Der Unterricht an der Schule findet regulär statt.

