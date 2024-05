Stand: 30.05.2024 10:18 Uhr Schüler aus Husum im Bundesfinale von "Jugend forscht"

Von Donnerstag an müssen sich die besten Jungforscherinnen und -forscher beim Bundesfinale "Jugend forscht" in Heilbronn beweisen. Aus Schleswig-Holstein ist zum Beispiel ein Schüler der Hermann-Tast-Schule aus Husum (Kreis Nordfriesland) dabei.

Projekt zum Schutz der Bienen

Der 17-Jährige Oskar Hansen geht mit seinem Projekt "Bee Safe" an den Start. Dabei geht es darum, genetisches Material von Honigbienen zu sichern, denn die Honigbiene sei durch Krankheiten, Parasiten und Pestizide bedroht, so der Jungforscher. Eier und Sperma von Bienen sollen unbeschädigt eingefroren werden. Die sogenannte Kryokonservierung mit flüssigem Stickstoff bei minus 196 Grad Celsius soll so schonend sein, dass sich aus dem schockgefrosteten Material sogar komplette Bienenvölker züchten lassen.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.05.2024 | 08:30 Uhr