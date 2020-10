"Schüler Helfen Leben" trotz Corona: 100 Schulen machen mit Stand: 01.10.2020 12:52 Uhr In Schleswig-Holstein arbeiten heute Schüler und Schülerinnen in Unternehmen, um Geld für soziale Projekte zu sammeln. Der Soziale Tag fällt allerdings wegen Corona sehr klein aus.

Normalerweise findet der bundesweite Aktionstag "Schüler Helfen Leben" im Juni oder Juli statt. Durch die Corona-Pandemie wurde er in diesem Jahr auf das heutige Datum verschoben. Doch die Pandemie hält an - und die Beteiligung an dem sozialen Projekt ist deshalb niedrig. Judith Borowski von "Schüler Helfen Leben" mit Hauptsitz in Neumünster schätzt, dass grob 100 Schulen bundesweit mitmachen. Genaue Zahlen aus Schleswig Holstein gibt es laut den Organisatoren nicht.

Schulen wollen regulären Unterricht machen

Die meisten Schulen wollen laut Borowski nach der langen Corona-Zwangspause regulären Unterricht machen. Auf der anderen Seite stellen auch die meisten Unternehmen im Norden während der Pandemie keine Schüler für einen Tag ein.

Spendenaktion bringt 50.000 Euro ein

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten einen Tag lang - ihr Lohn geht an Projekte für gleichaltrige Schüler in Südosteuropa, Jordanien und Syrien. Vergangenes Jahr kamen so rund 1,3 Millionen Euro zusammen. Neben dem Aktionstag wurde im Vorfeld eine Corona-Spendenkampagne organisiert. Nach Angaben der Organisatoren sind auf diesem Weg rund 50.000 Euro zusammengekommen.

Mit dem Geld werden die gleichen Projekte unterstützt wie im vergangenen Jahr, darunter ein Gemeindezentrum für Kinder und Jugendliche in der jordanischen Hauptstadt Amman sowie Bildungsangebote für Kinder der Roma-Gemeinschaft in Serbien.

