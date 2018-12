Stand: 28.12.2018 08:41 Uhr

Schon wieder Paket-Klau auf Sylt

Die Polizei auf Sylt sucht nach Dieben, die es auf Briefe, Päckchen und Pakete abgesehen haben. Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats stiegen Unbekannte ins Postgebäude in Westerland ein. Sie rissen nach Angaben der Polizei mehr als 100 Weihnachtspakete, Päckchen und Briefe auf und machten sich mit einem Teil der Beute davon. Über die Schadenshöhe haben die Beamten noch keinen Überblick.

Pakete auf Sylt geplündert NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 28.12.2018 08:00 Uhr Autor/in: Peer-Axel Kroeske Wer hat es auf der Nordseeinsel Sylt auf Weihnachtspost abgesehen? Unbekannte rissen zum zweiten Mal innerhalb eines Monats Briefe und Pakete auf und stahlen einen Teil davon.







Plexiglasscheibe eingedrückt

Der erneute Einbruch muss nach Angaben der Polizei zwischen Heiligabend und dem Morgen des 27. Dezember geschehen sein. Die Täter hatten offenbar eine Plexiglasscheibe an einem Rolltor eingedrückt und waren von dort in die Post eingestiegen. Die aufgerissenen Pakete sind versichert, sie gehen zurück an die Empfänger. Für alle anderen Sendungen gibt es allerdings keinen Schadenersatz.

Der erste Einbruch in die Postfiliale in der Kjeirstraße ereignete sich in der Nacht vom 15. auf den 16. Dezember. Die Täter hatten Scheiben eingeschlagen und rund 50 Pakete geöffnet und beschädigt.

