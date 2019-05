Stand: 01.05.2019 12:18 Uhr

Schon wieder Feuer im Kreis Herzogtum Lauenburg

In Koberg in der Nähe von Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) haben in der Nacht Dutzende Heu- und Strohballen auf einem Bauernhof gebrannt. Nach Angaben der Feuerwehr waren insgesamt knapp 100 Helfer im Einsatz. Erst nach rund sieben Stunden war das Feuer gelöscht. Die Ursache des Feuers ist noch unklar. "Wir ermitteln in alle Richtungen", sagte ein Polizeisprecher. Da es seit etwa einem halben Jahr immer wieder rund um Ratzeburg gebrannt hat - meist waren Schuppen und Scheunen betroffen -, hat die Polizei nun eine Ermittlungsgruppe eingerichtet.

Polizei ermittelt nach Brand in Koberg NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 01.05.2019 10:00 Uhr In der Nacht zum 1. Mai hat es neben einem Kuhstall in Koberg gebrannt. Fast 100 Feuerwehrleute waren stundenlang im Einsatz. In letzter Zeit gab es etliche Brände im Kreisgebiet.







Landwirt und Feuerwehr retten Kälber

Ganz in der Nähe des Strohlagers befand sich ein Kuhstall. Er blieb von den Flammen verschont. "Der Wind stand günstig, da haben wir Glück gehabt", sagte ein Feuerwehrsprecher aus Koberg. Dennoch brachten der Landwirt und Feuerwehrleute einige Kälber in Sicherheit. Im Laufe der Nacht wurden die Einsatzkräfte immer wieder ausgetauscht, weil sich die Löscharbeiten über Stunden hinzogen.

Schwieriger Einsatz mit schwerem Gerät

Die Rundballen mussten vor dem eigentlichen Löschen mit schwerem Gerät auseinandergezogen werden. Mit Hilfe eines Baggers löschten die Feuerwehrleute mit Atemschutzmasken einen Ballen nach dem nächsten.

