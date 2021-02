Schon mehrere Unfälle durch Schnee und Glatteis in SH Stand: 15.02.2021 19:34 Uhr Schneefall und Glätte sorgen in Schleswig-Holstein am Abend für schwierige Straßenverhältnisse. Nach Angaben der Rettungsleitstellen kam es zu mehreren Unfällen.

Einsetzender Schneefall hat am Abend zu glatten Straßen und mehreren Unfällen geführt. Auf der A1 zwischen Stapelfeld und Barsbüttel rutschte ein Lastwagen glättebedingt von der Straße und krachte in die Leitplanke. Mehrere Kilometer Stau waren die Folge. Auf der A23 von Hamburg in Richtung Heide war laut Leitstelle ein Auto in den Graben gefahren. Zwischen Albersdorf und Heide-Süd war die Strecke zeitweise gesperrt. In der Gegenrichtung staute es sich vor dem Verzögerungsstreifen Pinneberg-Nord wegen mehrerer liegengebliebener Lastwagen.

VIDEO: Starker Schneefall in der Heider Innenstadt (1 Min)

Norden ohne größere Schnee-Probleme

An der Westküste schneit es seit dem Nachmittag kräftig - die Räumdienste sind im Dauereinsatz. In Hamburg ist außerdem die Köhlbrandbrücke wegen Schneeglätte in beide Richtungen gesperrt. Im Norden Schleswig-Holsteins gibt es weniger Probleme: Hier meldet die Leitstelle bisher keine Unfälle wegen Schneeglätte. Im Laufe des Abends und der Nacht soll noch vereinzelt Schnee oder Schneeregen herunterkommen - auch dann kann es noch glatt sein auf den Straßen. Im Laufe der Nacht soll der Schneefall nachlassen.

