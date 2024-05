Stand: 10.05.2024 11:42 Uhr Schon 150.000 Unterschriften für Inflationsausgleich für Rentner

3.000 Euro Inflationsausgleich für Rentner: Das fordert seit einiger Zeit ein Bündnis aus Gewerkschaften, Sozialverbänden und Seniorenbeiräten in Schleswig-Holstein und Hamburg. Immer mehr Unterschriften werden dafür gesammelt. Laut Bündnis sind bereits 150.000 zusammengekommen. Unterschriften werden sowohl online gesammelt als auch in Papierform. Gewerkschaften wie IG Metall oder Ver.di, aber auch die AWO und viele Seniorenbeiräte legen Listen aus, auf denen sich Rentner und Rentnerinnen eintragen können. Unterschriften werden weiter gesammelt. Am 15. Juni sollen sie in Kiel und Hamburg Politikern übergeben werden.

