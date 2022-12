Scholz und Singapurs Premier taufen U-Boote in Kiel Stand: 12.12.2022 15:13 Uhr Auf dem Gelände von Thyssenkrupp Marine Systems werden morgen Mittag zwei U-Boote für die Marine von Singapur getauft. Mit dabei ist neben Singapurs Premierminister auch Bundeskanzler Scholz.

Der Zeitplan ist straff: Nach einem Vier-Augen-Gespräch und einer gemeinsamen Bootstour am Dienstagmorgen werden der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Singapurs Premierminister Lee Hsien Loong am Dienstagvormittag auf der Werft erwartet. Beide werden nach Angaben des Bundespresseamtes eine Rede halten und die Taufurkunden unterzeichnen.

Es sind nicht die ersten U-Boote, die Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) für die Marine von Singapur gebaut hat: Im Februar 2019 wurde das erste von vier U-Booten in Kiel getauft. Nun stehen die Boote zwei und drei an. Mit einer Verdrängung von rund 2.000 Tonnen zählen die von der Kieler Werft gebauten Unterwasserschiffe zu den bisher größten Neubauten von U-Booten in Deutschland. Sie sind 70 Meter lang. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur verfügen sie über einen Brennstoffzellen-Antrieb. Ausgelegt sind sie für eine Besatzung von 28 Männern und Frauen.

Scholz hatte vor einem Monat Singapur besucht und für eine stärkere Zusammenarbeit geworben. Auch im Bereich Verteidigung. In einer gemeinsamen Erklärung vereinbarten beide Staaten etwa eine Zusammenarbeit "zwischen unseren Seestreitkräften im U-Boot-Bereich."

In Kiel wird der Besuch des Kanzlers kaum auffallen: Laut Polizei wird es allenfalls kurzfristige Straßensperrungen geben. Für den Schiffsverkehr auf die Förde gilt das gleiche.

AUDIO: TKMS und German Naval Yards: Madsen lobt Werften als Weltmarktführer (1 Min) TKMS und German Naval Yards: Madsen lobt Werften als Weltmarktführer (1 Min)

