Stand: 27.02.2024 10:12 Uhr Schokoladenwerk in Norderstedt soll geschlossen werden

Der Schweizer Schokoladenhersteller Barry Callebaut plant, sein Werk in Norderstedt im Kreis Segeberg zu schließen. Das hat das Unternehmen am Montag mitgeteilt. 48 Vollzeitstellen würden demnach wegfallen. Aktuell fänden Gespräche mit dem Betriebsrat statt. Barry Callebaut will wegen struktureller Veränderungen weltweit rund 2.500 Stellen abbauen - etwa ein Fünftel der gesamten Belegschaft. In Norderstedt wird seit 2011 Schokolade produziert und dann als Rohstoff an für verschiedene Hersteller geliefert.

