Schönberg bei Sandesneben: Explosion sprengt Hauswand

In einem Einfamilienhaus in Schönberg bei Sandesneben (Kreis Herzogtum Lauenburg) hat es am späten Mittwochnachmittag eine Explosion oder eine Verpuffung gegeben. Laut Polizei ist dabei eine Hauswand herausgebrochen. Das Haus gilt als einsturzgefährdet. Nachbarn hatten laut Polizei gegen 16.30 Uhr den Notruf gewählt. Die Bewohner selbst waren im Urlaub und gar nicht da, als es zu dem Knall kam. Sieben Feuerwehren, das Technische Hilfswerk und mehrere Polizeistreifenwagen waren ausgerückt.

Ein Mensch wurde nach Angaben der Feuerwehr durch die Explosion verletzt und kam ins Krankenhaus. Ob er von Teilen getroffen wurde, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ist noch vor Ort. Die Polizei vermutet, dass der Batterie-Speicher für die Photovoltaik-Anlage explodiert ist. Genaueres muss noch ermittelt werden. Die Hauptstraße in Schönberg ist erst einmal gesperrt.

