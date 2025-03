Stand: 20.03.2025 06:24 Uhr Schöffengericht Eckernförde: Betrugs-Prozess beginnt

In Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) startet heute vor dem Schöffengericht ein Prozess gegen einen Mann. Ihm wird schwerer Betrug vorgeworfen. Nach Angaben des Gerichts soll der Angeklagte im Juni des vergangenen Jahres zwei Ferienwohnungen im Kreisgebiet im Internet inseriert haben. In dieser Zeit soll er demnach 20 Mietverträge abgeschlossen haben, die er jedoch nicht erfüllen konnte und wollte. Der Angeklagte soll so etwa 6.500 Euro bekommen haben. Er selber befand sich zu dem Zeitpunkt im öffentlichen Vollzug einer Justizvollzugsanstalt.

Archiv 3 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 16:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 09.30 und 16.30 Uhr. 3 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.03.2025 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Rendsburg-Eckernförde