Stand: 26.04.2024 15:52 Uhr Schockanruf in Kiel: Mann übergibt 25.000 Euro an Unbekannte

In Kiel-Welllingdorf haben unbekannte Täter mit einem so genannten Schockanruf 25.000 Euro erbeutet. Laut Polizei überreichte ein 83 Jahre alter Mann das Bargeld an einen Abholer. Zuvor hatten ihn die mutmaßlichen Täter längere Zeit am Telefon unter Druck gesetzt. Dabei soll eine vermeintliche Gerichtsmitarbeiterin mitgeteilt haben, seine Tochter sei Verursacherin eines schweren Verkehrsunfalls, bei dem eine junge Radfahrerin angefahren worden sei. Sie würde ins Gefängnis kommen, wenn er nicht eine Kaution in Höhe von 60.000 EUR zahlen würde. Die Kriminalpolizei Kiel hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt erneut vor dieser Betrugsmasche.

