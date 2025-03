Stand: 04.03.2025 08:31 Uhr Schockanruf: Betrüger bringen Seniorin um ihren Schmuck

Die Polizei in Südholstein warnt aktuell wieder vor sogenannten Schockanrufen. Erst vergangene Woche Donnerstag (27.2) ist nach Angaben der Ermittler eine 85-jährige Frau in Oststeinbek (Kreis Stormarn) von einem Betrüger angerufen worden, der sich als ihr Sohn ausgab.

Bekannte Masche - Seniorin ohne Verdacht

Er erzählte der 85-Jährigen, dass er in einen Unfall verwickelt und festgenommen worden sei. Die Kaution, um eine Freiheitsstrafe zu verhindern, läge bei 65.000 Euro. Eine Summe, die die Frau nicht hatte. Stattdessen wurde sie am Telefon nach Schmuck gefragt, den am späten Abend dann ein unbekannter Mann abholte. Wie viel der Schmuck wert ist, dazu machte die Polizei keine Angaben.

