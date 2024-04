Stand: 09.04.2024 15:04 Uhr Schnupperstudium an der FH Westküste

Wer nach der Schule studieren möchte, hat ab Dienstag an der FH Westküste in Heide (Kreis Dithmarschen) Gelegenheit, für einige Tage Studentin oder Student zu sein. Denn am Dienstag begann für Schülerinnen und Schüler das sogenannte Schnupperstudium. Sie können Vorlesungen besuchen, den Campus kennenlernen und den richtigen Studiengang für sich finden. Die Hochschule rechnet einem Sprecher zufolge mit mehr als 200 Teilnehmenden. Aufgrund der großen Nachfrage wird das Schnupperstudium in beiden Wochen der Osterferien vom 9. bis zum 11. April und vom 16. bis zum 18. April angeboten.

