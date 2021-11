Schnelltests bringen Apotheken an die Belastungsgrenze Stand: 15.11.2021 14:18 Uhr In Schleswig-Holstein kann man sich wieder einmal pro Woche kostenlos auf eine Corona-Infektion testen lassen. Auch etwa 300 Apotheken bieten die Tests an, allerdings droht ein Lieferengpass.

Auch für Schleswig-Holsteiner soll seit Sonnabend wieder ein kostenloser Corona-Test pro Woche möglich sein. Viele Teststationen berichteten NDR Schleswig-Holstein von einer deutlich gestiegenen Nachfrage. Nach Angaben des Präsidenten der Apothekerkammer, Dr. Kai Christiansen, haben allerdings viele Apotheken ihr Angebot eingestellt, als die Tests vorübergehend kostenpflichtig wurden. "Und es gibt große Schwierigkeiten, dieses Angebot jetzt wieder hochzufahren. Die bürokratischen Hürden sind relativ hoch", sagte Christiansen, für viele sei vor allem der Aufwand zu hoch, sich als Testzentrum zu registrieren. Aktuell würden noch etwa 300 Apotheken im Land Tests anbieten, im Sommer seien es noch etwa doppelt so viele gewesen.

AUDIO: Apotheken: Corona-Tests sind Mangelware (1 Min) Apotheken: Corona-Tests sind Mangelware (1 Min)

Schnelltest-Markt leergefegt

Die Apotheken, die noch testen, hätten Schwierigkeiten an die Antigen-Tests zu kommen, der Markt sei gerade leergefegt. "Letzte Woche sind ganz hektische Bestellungen losgegangen. Man hat versucht sich zu bevorraten, aber da wird es sicherlich auch zu Engpässen kommen", sagte Christiansen. Auch Selbsttests seien im Moment fast überall vergriffen. Die Lage werde sich wahrscheinlich erst in ein paar Wochen wieder beruhigen, so der Kammerpräsident. Für das Personal seien die kostenlosen Tests erneut eine riesige Zusatzbelastung, denn im Herbst und Winter sei in den Apotheken immer viel Betrieb. Zum Teil würden in den Apotheken chaotische Zustände herrschen, Dr. Christiansen.

