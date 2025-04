Stand: 22.04.2025 15:54 Uhr Schnelle Moor-Renaturierung im Offenbütteler Moor

Cornelius-Ägidian Quint aus Husum hat 2022 beim bundesweiten Wettbewerb "Jugend forscht" den Preis für die originellste Arbeit gewonnen. "SMS - die schnelle Moor-Renaturierung" nannte sich sein Projekt. Quint entwickelte eine Methode, mit der sich Moose auf ehemaligen Moorflächen schneller wieder ansiedeln lassen. "SMS" steht für Sphagnum Mikrosphären und beschreibt kleine Kügelchen, in denen die Pflanzenzellen von Torfmoosen enthalten sind. Ausgestreut sollen sie sich schnell vermehren können - wie Samenkörner.

Jetzt, drei Jahre nach dem Sieg, kann Quint seine Idee in die Praxis umsetzen. Im Offenbütteler Moor in Dithmarschen testet er gemeinsam mit der Stiftung Naturschutz, ob die Kügelchen funktionsfähig sind. Wenn alles klappt, können sich in dem Moor schnell wieder Torfmoose ansiedeln - für mehr Klimaschutz. Denn die Pflanzen nehmen CO2 aus der Luft auf und speichern es im Torfboden.

